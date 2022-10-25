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12:30, 25 октября 2022Культура

Стала известна дата начала съемок второго сезона «Дома Дракона»

Съемки второго сезона «Дома Дракона» стартуют в начале 2023 года

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Съемки нового сезона сериала «Дом Дракона» стартуют в начале 2023 года. Об этом сообщает Variety.

О предстоящих съемках рассказал шоураннер проекта Райан Кондал. При этом дату выхода второго сезона он не назвал. Как отметил Кондал, команде «Дома Дракона» нужно запускать работу над новыми сериями «прямо сейчас, чтобы соответствовать ожиданиям фанатов и желанию HBO выпускать шоу в определенные сроки».

Известно также, что в будущих эпизодах масштаб конфликта между борющихся за власть сторонами будет нарастать с каждой новой серией, подобному тому, как это было в «Игре Престолов».

Ранее были раскрыты подробности второго сезона «Дома Дракона». Шоураннер проекта пообещал больше сцен войны и юмора в шоу. Он уточнил, что команда проекта намеренно замедлила повествование в первом сезоне, чтобы поклонники смогли прочувствовать персонажей с их сложными характерами.

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Дениза Мацаева
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