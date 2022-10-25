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02:58, 25 октября 2022Бывший СССР

В Японии назвали причину усталости Европы от Украины

Японский политик Масудзоэ заявил, что с приходом холодов Украина надоест Европе

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Лидер «Японской партии реформ» Еити Масудзоэ озвучил факторы, при которых Украины окончательно надоест европейцам. Своим мнением политик поделился статье на JB Press.

Как считает Масудзоэ, приход холодов усилит усталость европейцев. «Сейчас единственным "спасательным кругом" для Украины является помощь Запада, однако она отнюдь не является неисчерпаемой», — отметил он.

Также политик напомнил, что поддержка Киева вооружением осуществляется за счет налогов жителей западных стран, что не нравится населению государств. Феномен «усталости от Украины» Масудзоэ назвал основным фактором победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии 25 сентября. По той же причине правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября. «Растет антипатия к Украине, которая слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС», — написал политик.

В восточной части Германии прошли массовые протесты против энергетической политики страны. Также стало известно, что европейцы начали экономить на еде впервые с 1970-х годов.

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Екатерина Подвигина
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