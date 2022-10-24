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22:23, 24 октября 2022Экономика

Европейцев уличили в экономии на еде как в 1970-х

Bloomberg: жители Европы начали экономить на еде, как в 1970-х

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Большинство жителей Европы начали экономить на еде и предметах повседневного обихода. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование компании IRI.

Так, 71 процент респондентов на шести ключевых рынках Европы «существенно сократили» траты. 58 процентов снизили расходы на предметы первой необходимости. 35 процентов опрошенных начали тратить сбережения и брать кредиты на оплату счетов.

Такое поведение связано с инфляцией в странах Евросоюза и стремительно растущими ценами на продукты питания, топливо и энергию. Агентство отмечает, что подобная ситуация фиксировалась в 1970-х годах, когда мир столкнулся с нефтяным кризисом.

23 октября эксперты Международного валютного фонд спрогнозировали, что расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом в 2022 году увеличатся на 7 процентов, в 2023-м вырастут на 9 процентов. Также в докладе отмечалось, что российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года после санкционного удара.

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Марина Совина
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