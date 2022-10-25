В ЛНР опубликовали видео уничтожения огневой точки ВСУ из ПТУР

МВД ЛНР показало видео уничтожения огневой точки ВСУ противотанковой управляемой ракетой

Министерство внутренних дел (МВД) Луганской народной республики (ЛНР) показало видео уничтожения наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) группой российских снайперов. Кадры публикует РИА Новости.

«В ходе проведения СВО группой снайперов оперативно-боевого тактического формирования МВД ЛНР уничтожена пулеметная огневая точка и стратегически важный наблюдательный пункт ВСУ», — рассказали в МВД нового российского региона агентству.

На кадрах видно, как расчет российских военнослужащих открывает огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Ракета попадает в окно на одном из верхних этажей здания, находящемся на значительном удалении.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили 120 солдат ВСУ на красно-лиманском направлении. Кроме того, подразделения российской армии подбили несколько единиц военной техники.