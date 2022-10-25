Названы города России с наибольшим приростом объема предложения арендного жилья

Объем предложения арендных квартир с конца сентября сильнее всего увеличился в Краснодаре

Наибольший прирост объема предложения арендных квартир в крупных городах России с конца сентября 2022 года наблюдался в Краснодаре — там за месяц он подскочил на 80 процентов. О том, что в стране стало больше съемного жилья после объявления мобилизации, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Циан.Аналитики».

Городами, занявшими вторую строчку в списке локаций с самым большим ростом числа объявлений, связанных с арендой жилья, специалисты назвали Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. Положительная динамика в обоих городах в октябре 2022 года относительно сентября составила по 60 процентов. В Москве и Екатеринбурге за месяц объем предложения съемных квартир увеличился на 55 процентов.

Всего в России за месяц доступных вариантов для аренды стало больше в 1,5 раза. Относительно октября предыдущего года в десятом месяце нынешнего года объем предложения возрос в 2,6 раза. По словам экспертов, причинами подобной положительной динамики стали снижение активности потенциальных арендаторов, в результате которой собственники дольше не могут найти квартиросъемщиков, переезд части населения в другие регионы или страны, а также общая неопределенность. Специалисты отметили, что подобная ситуация наблюдалась весной 2022 года, когда некоторые собственники передумали продавать жилье и вместо этого решили сдавать его, чтобы получать пассивный доход. Часть лотов, которые представлены на рынке аренды в данный момент, также потенциально готовы к продаже.

Эксперты добавили, что из-за роста предложения съемные квартиры подешевели. В среднем по России снижение стоимости арендного жилья с конца сентября 2022 года составило три процента для «однушек» и четыре для «двушек». Сильнее всего средние цены на съемные однокомнатные квартиры в период с 20 сентября по 20 октября упали в Самаре (минус 9 процентов, до 18,3 тысячи рублей), Красноярске (минус 7,7 процента, до 19,2 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (минус 7 процентов, до 22,6 тысячи рублей). Двухкомнатное жилье больше всего потеряло в цене в Самаре (минус 13,1 процента, до 25,9 тысячи рублей на конец октября), Москве (минус 9,9 процента, до 77,2 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (минус 9,2 процента, до 39,3 тысячи рублей).

В октябре аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что за третий квартал 2022 года в России выросла средняя ставка долгосрочной аренды жилья. Положительная динамика достигла 15 процентов.