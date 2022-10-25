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15:55, 25 октября 2022Бывший СССР

Российский артиллерист раскрыл смысл пребывания наемников на Украине

Российский военный заявил, что наемники нужны Киеву для управления техникой и оружием НАТО

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) с трудом справляются с техникой и оружием НАТО, для этих целей Киеву и нужны иностранные наемники, которые обладают необходимыми навыками. С таким заявлением выступил артиллерист российской армии с позывными Межа, передает РИА Новости.

По его словам, Украина все реже использует советские артиллерийские орудия, им на смену приходят аналогичные западные образцы.

«Противник ведет контрбатарейную борьбу, ищет нас. И HIMARS используют, и 155 миллиметров калибр, и отечественного производства 120-й калибр и 152-й, но уже пореже. Видимо, мало осталось у них отечественного калибра, все больше НАТО», — рассказал Межа.

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Он также отметил профессионализм артиллерийской подготовки противника. «Тяжело нашим братьям-славянам работать на натовских изделиях, скорее всего, иностранные наемники, как минимум советники», — подытожил российский артиллерист.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Луганской народной республики (ЛНР) показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ группой российских снайперов из противотанковой управляемой ракеты.

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Василий Мека
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