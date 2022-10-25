«Ростех» отказался от развития 5G

«Ведомости»: «Ростех» перенаправит усилия с развития 5G на разработку LTE

«Ростех» откажется от амбиций по разработке отечественного оборудования для сетей 5G. Об этом сообщают «Ведомости».

Журналисты издания сослались на проект поправок Минцифры к правилам выделения субсидий на разработку продуктов для сетей связи. Руководители госкорпорации решили перенаправить усилия и субсидии, выделенные на развитие 5G, в пользу «более привычной» технологии LTE.

«Первоочередная задача сейчас — обеспечить текущие потребности телекоммуникационной отрасли, которая пострадала из-за ухода зарубежных вендоров», — отметил представитель «Ростеха». В госкорпорации считают, что проблема поддержки LTE считается более актуальной, так как от этого зависит связь «здесь и сейчас».

Одной из причин переориентации назвали отток зарубежных поставщиков. Сети существуют на оборудовании Ericsson, Nokia и Huawei, которые либо ушли из страны, либо приостановили сотрудничество с российскими партнерами.

Информацию об этом подтвердили опрошенные участники рынка — например, в Tele2. В «Мегафоне» отметили важность последовательного развития технологий четвертого и пятого поколений.

В сентября 2021 года представители Минцифры заявляли о планах внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках к 2024 году. Так, глава Минцифры Максут Шадаев назвал 5G критической технологией, которую в России приняли решение развивать своими силами.