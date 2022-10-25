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14:05, 25 октября 2022Мир

Премьер Норвегии выступил против изоляции России

Премьер Норвегии Стере призвал к прямому общению с Россией вместо ее изоляции в мире
Сюжет«Северный поток-2»:
Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере. Фото: Hakon Mosvold Larsen / NTB / Reuters

У изоляции России на международной арене нет хороших последствий. Так выступил против сокращения контактов с Москвой премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, его слова передает РИА Новости.

«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — заявил глава норвежского правительства. По его словам, отсутствие диалога сокращает возможность быстрого достижения мира в конфликте на Украине.

Стере также заключил, что текущая ситуация на международной арене является самой тяжелой со времен Второй мировой войны.

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что Россия найдет спасение от экономической катастрофы и избежит ее благодаря изоляции от США и Евросоюза. По его мнению, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стать невозвратными моментами для экономик стран Запада.

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Виктория Кондратьева
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