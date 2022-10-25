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17:47, 25 октября 2022Бывший СССР

Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка

В Верховной Раде заявили, что полученные от Всемирного банка средства пойдут на соцвыплаты

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Сообщение появилось в его Telegram-канале.

Полученные средства пойдут на выплаты пенсий и других социальных обязательств государства, поддержку функционирования сферы образования и здравоохранения. Гетманцев отметил, что с начала спецоперации Всемирный банк мобилизовал для помощи Киеву 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда выделил Вашингтон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов. Он посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора страны.

В Госдуме подобные требования украинского лидера назвали попрошайничеством мирового уровня.

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Варвара Кошечкина
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