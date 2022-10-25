В Кремле анонсировали открытое выступление Путина на совете по обеспечению СВО

Песков заявил, что выступление Путина на Совете по обеспечению нужд СВО будет открытым

Выступление президента России Владимира Путина на заседании координационного совета по обеспечению нужд специальной военной операции (СВО) будет открытым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля также анонсировал выступления премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. «Возможный обмен мнениями, если он произойдет, будет без освещения, в закрытом режиме», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что 25 октября в режиме видеоконференции состоится первое заседание координационного совета при правительстве России по обеспечению нужд спецоперации. Время начала заседания не сообщалось.

Совет по обеспечению потребностей СВО был создан указом президента от 21 октября. Согласно документу, его возглавил Мишустин. Также в совет вошли мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, директор ФСБ Александр Бортников и другие чиновники.