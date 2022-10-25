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14:35, 25 октября 2022Наука и техника

Расчеты ЗРС «Триумф» отразили авианалет «противника»

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ЦВО отработали отражение авианалета «противника» на учениях
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) отработали отражение авианалета условного противника. В ходе учений в Самарской области расчеты выполнили электронные пуски. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО, передает ТАСС.

«По замыслу военнослужащие провели эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски из ЗРС С-400 по самолетам, которые пытались нарушить воздушное пространство региона. Расчеты ЗРС обнаружили и уничтожили более 20 целей, которые двигались со скоростью свыше одной тысячи метров в секунду на различных высотах», — отметили в сообщении.

В учениях приняли участие более 100 военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

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Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн отметил, что радиолокационные станции современных систем противовоздушной обороны могут обнаруживать малозаметные самолеты.

В июле заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап сообщил, что белорусская армия вооружится российскими ЗРС С-400 и вертолетами Ми-35.

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Даниил Иринин
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