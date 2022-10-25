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13:24, 25 октября 2022Мир

В Кремле сочли глупостью идею возведения стен на границах ЕС с Россией

Песков назвал глупостью идею возведения стен на границах стран ЕС с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

В Кремле негативно оценили идею о возможном возведении стен на границах стран Европейского союза (ЕС) с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел ее глупостью. Его слова передает РИА Новости.

«История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен. Потому что с течением лет или десятилетий все стены падают», — заключил Песков. При этом он добавил, что Москва не может и не собирается мешать реализации подобных решений.

Представитель Кремля прокомментировал заявления Варшавы о возможности построения стены на границе Польши с Калининградской областью.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что Хельсинки рассматривает возможность возвести стену на части границы с Россией. Предполагается, что будет ограждено 10-20 процентов от границы, общая длина ограждения должна составить 1300 километров.

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Виктория Кондратьева
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