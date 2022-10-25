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23:33, 25 октября 2022Россия

В российском городе загорелся склад

МЧС: в Колпинском районе Петербурга загорелся склад на площади 6 тысяч квадратных метров

В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу в своем Telegram-канале.

«В здании склада размером 100 на 240 метров и высотой 12 метров происходит горение на площади 6000 квадратных метров. <…> Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара задействовали специализированную пожарно-спасательную технику, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы. В МЧС подчеркнули, что локализация пожара осложняется высокой горючей нагрузкой складского помещения, где возникло возгорание.

Ранее на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошел пожар. В момент происшествия под землей находились 243 человек. В результате пожара никто не пострадал.

Юлия Мискевич
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