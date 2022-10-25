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05:06, 25 октября 2022Наука и техника

Российские операторы запретили переадресацию банковских СМС

Российские операторы связи запретили переадресацию банковских СМС из-за мошенничества

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Российские операторы мобильной связи запретили переадресацию банковских СМС для предотвращения мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что подобное действие невозможно, сообщили в МТС, «Мегафоне» и Tele2. Как объяснил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов, данный запрет позволяет не допустить мошенничества в отношении абонентов.

В июне сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана клиентов онлайн-банков, с помощью которых они получают доступ к СМС-сообщениям и могут вывести средства с банковских счетов. Сценарий предполагает звонок от одного из российских сотовых операторов, во время которого жертве сообщают о взломе личного кабинета абонента или телефона.

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Марина Совина
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