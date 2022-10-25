Российские операторы запретили переадресацию банковских СМС

Российские операторы связи запретили переадресацию банковских СМС из-за мошенничества

Российские операторы мобильной связи запретили переадресацию банковских СМС для предотвращения мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что подобное действие невозможно, сообщили в МТС, «Мегафоне» и Tele2. Как объяснил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов, данный запрет позволяет не допустить мошенничества в отношении абонентов.

В июне сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана клиентов онлайн-банков, с помощью которых они получают доступ к СМС-сообщениям и могут вывести средства с банковских счетов. Сценарий предполагает звонок от одного из российских сотовых операторов, во время которого жертве сообщают о взломе личного кабинета абонента или телефона.