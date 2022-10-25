Стало известно о передаче подполью в Николаеве оружия от ВСУ

РИА Новости: пророссийское подполье Николаева получило оружие от сторонников в ВСУ

Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил один из пророссийски настроенных горожан.

Мужчина, называющий себя членом подполья, продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.

22 октября мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей покинуть город из-за разрушений и не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины. Тем же, кто решит остаться, он порекомендовал сделать запас воды и еды на неделю.

