В Госдуме описали некоторые брифинги Минобороны словами «хоть стой, хоть падай»

Депутат ГД Гурулев описал некоторые брифинги Минобороны словами «хоть стой, хоть падай»

Депутат Госдумы Андрей Гурулев выразил недоумение от некоторых формулировок и описаний официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Такое заявление парламентарий сделал во время беседы с ведущим телепередачи «Время покажет» Русланом Осташко, фрагмент разговора приводится в Telegram-канале Гурулева.

Критике депутата подверглись слова представителя оборонного ведомства об оставлении острова Змеиный в Черном море, который российские военные покинули 30 июня в рамках «жеста доброй воли» после выполнения поставленных задач.

«Сидеть там на Змеином под постоянными обстрелами смысла не было, поэтому оттуда и ушли. Официальный представитель Минобороны иногда как выдаст, хоть стой, хоть падай, это правда. Я не знаю, почему это объяснили тогда "жестом доброй воли"», — прокомментировал брифинг Минобороны Гурулев.

Депутат также удивился конструкции самой фразы «жест доброй воли». «Чей жест, кому, какого хрена? Скажите людям как есть, все поймут», — подытожил он.

Как заявлял 30 июня официальный представитель Минобороны, покинув остров Змеиный, Россия продемонстрировала, что не препятствует действиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.