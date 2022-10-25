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11:23, 25 октября 2022Россия

В Госдуме описали некоторые брифинги Минобороны словами «хоть стой, хоть падай»

Депутат ГД Гурулев описал некоторые брифинги Минобороны словами «хоть стой, хоть падай»

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Гурулев выразил недоумение от некоторых формулировок и описаний официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Такое заявление парламентарий сделал во время беседы с ведущим телепередачи «Время покажет» Русланом Осташко, фрагмент разговора приводится в Telegram-канале Гурулева.

Критике депутата подверглись слова представителя оборонного ведомства об оставлении острова Змеиный в Черном море, который российские военные покинули 30 июня в рамках «жеста доброй воли» после выполнения поставленных задач.

«Сидеть там на Змеином под постоянными обстрелами смысла не было, поэтому оттуда и ушли. Официальный представитель Минобороны иногда как выдаст, хоть стой, хоть падай, это правда. Я не знаю, почему это объяснили тогда "жестом доброй воли"», — прокомментировал брифинг Минобороны Гурулев.

Депутат также удивился конструкции самой фразы «жест доброй воли». «Чей жест, кому, какого хрена? Скажите людям как есть, все поймут», — подытожил он.

Как заявлял 30 июня официальный представитель Минобороны, покинув остров Змеиный, Россия продемонстрировала, что не препятствует действиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.

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Валерий Розенберг
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