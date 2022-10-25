США заявили о получении от России уведомления о стратегических учениях

Пресс-секретарь Райдер: Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга заявил, что США получили от России уведомление о планах провести учения своих стратегических сил «Гром». Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что уведомление было направлено в рамках выполнения Москвой своих обязательств по контролю над вооружениями. «Это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией», — добавил Райдер, подчеркнув, что Вашингтон «продолжит следить» за российскими маневрами.

В свою очередь, об учениях по «ядерному сдерживанию» сообщали в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что они пройдут несмотря на проведение спецоперации России на Украине. Он назвал такие учения стандартными, отметив, что подобное сдерживание НАТО остается «безопасным, надежным и эффективным».

