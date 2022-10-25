На польско-украинской границе выстроились очереди

Госпогранслужба Украины заявила об очередях на выезд из страны на границе с Польшей

На погранпереходах на границе с Польшей выстроились очереди на выезд с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Очереди украинские пограничники зафиксировали на пропускных пунктах (ПП — прим. «Ленты.ру») "Устилуг" — 55 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется), ПП "Шегини" — 50 легковых автомобилей, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях)».

На других пропускных пунктах на польской границе, как и на границах с Венгрией, Словакией, Молдавией и Румынией, очередей нет.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 миллиардов до 5 миллиардов долларов в месяц. От Европейского союза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, подчеркнул советник украинского лидера.