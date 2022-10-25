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23:53, 25 октября 2022Мир

Россия допустила участие Запада в создании «грязной бомбы»

В МИД России допустили содействие стран Запада Киеву в создании «грязной бомбы»
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Москва допускает содействие некоторых западных стран Киеву в создании «грязной бомбы». Его выступление на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН приводит РИА Новости.

По словам дипломата, участники провокации намерены обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

«Власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве и ее партнерам, приведет к изоляции нашей страны на международной арене», — высказался он.

Воронцов подчеркнул, что, согласно поступающим сведениям, страны Запада ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как очень высокую. «Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность, и у Украины есть все причины для ее применения», — указал дипломат.

Марина Совина
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