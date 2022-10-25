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21:57, 25 октября 2022Мир

Россия оценила угрозу применения Киевом «грязной бомбы»

Дипломат Полянский заявил об очень высокой угрозе применения Киевом «грязной бомбы»
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: МИД России / Global Look Press

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как очень высокую. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения», — заявил российский дипломат.

Полянский пояснил, что власти Украины под руководством президента Владимира Зеленского пытаются вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Несмотря на всю опасность этого, вооруженный конфликт Москвы и Запада выгоден Украине, отметил он.

Дипломат указал на то, что обнародование Москвой данных о планах Киева по ядерной провокации помешали планам руководства Украины.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что в правящих кругах Украины началась суета из-за данных России о планах Киева применить «грязную бомбу». По его словам, есть признаки, что они пытаются свернуть эту программу.

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Марина Совина
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