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21:36, 25 октября 2022Мир

Россия заявила о суете в правящих кругах Киева из-за «грязной бомбы»

Дипломат Полянский заявил о суете в правящих кругах Киева из-за данных о «грязной бомбе»

В правящих кругах Украины началась суета из-за данных России о планах Киева применить «грязную бомбу», есть признаки, что они пытаются свернуть эту программу. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

По его словам, о том, что в украинских правящих кругах «сейчас поднялась большая суета», свидетельствуют украинские Telegram-каналы.

Российский дипломат отметил, что у Киева будет достаточно времени, чтобы свернуть программу до приезда инспекторов МАГАТЭ, поскольку «"грязная бомба" — это не очень сложное устройство». Полянский усомнился в том, что можно на 100 процентов быть уверенным, что подобная деятельность Киева не возобновится после визита инспекторов.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предоставила в ходе закрытого заседания Совбеза ООН доказательства, говорящие о высокой угрозе применения и создания Киевом «грязной бомбы» для подготовки провокации. Более подробные данные были переданы всем заинтересованным сторонам, добавил он.

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Марина Совина
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