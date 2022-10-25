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20:38, 25 октября 2022Мир

Россия представила доказательства по «грязной бомбе» Украины на Совбезе ООН

Полянский заявил, что Россия представила Совбезу ООН сведения о «грязной бомбе» Киева
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Доказательства, говорящие о высокой угрозе применения и создания Киевом «грязной бомбы» для подготовки провокации были представлены российскими представителями в ходе закрытого заседания Совбеза ООН. Более подробные данные были переданы всем заинтересованным сторонам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит ТАСС.

«Мы поделились [сведениями о "грязных бомбах"] с нашими коллегами, у которых есть необходимый допуск. Я бы сказал, что тем, кто хотел понять всю реальность угрозы, были предоставлены все возможности», — заявил постпред после заседания по тематике Украины.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу, что Москва расценит возможное применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Он призвал генсека «сделать все возможное, чтобы не допустить осуществления этого преступного плана».

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Виктория Кондратьева
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