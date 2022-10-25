Небензя озвучил последствия для Украины после применения «грязной бомбы»

Постпред РФ при ООН: Москва расценит применение Киевом «грязной бомбы» как акт терроризма

Москва расценит возможное применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутерришу, сообщает РИА Новости.

«Грязная бомба» — маломощный боеприпас, начиненный радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Он предназначен для заражения территории радиоактивными изотопами и не обладает такими поражающими факторами ядерного оружия как световое излучение и ударная волна.

В своем обращении Небензя отметил, что провокация Киева может быть осуществлена при поддержке западных государств. Также он сказал, что Москва призывает главу Всемирной организации сделать все возможное, чтобы не допустить осуществления этого преступного плана. А к западным странам Россия обратилась с просьбой оказать влияние на Украину, чтобы та отказалась от реализации этой провокации. Дипломат акцентирует внимание на том, что у таких планов будут тяжелые последствия, которые повлекут массовые потери среди населения.

В письме Небензя напомнил, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. Он обратил внимание, что о такой возможности не говорило ни руководство страны, ни Минобороны.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на одном из ближайших заседаний ООН Россия поднимет вопрос о создании и подготовке Украиной грязных радиоактивных бомб. Ориентировочно, заседание будет проведено 25 или 26 октября.

Офис Зеленского контактирует с Британией

Как заявляет начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России (РХБЗ ВС РФ) Игорь Кириллов, конкретные поручения по созданию бомбы были даны двум украинским организациям. В настоящее время работы по созданию такого орудия близятся к завершению. Его слова приводит ТАСС.

По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии Игорь Кириллов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ

По мнению Кириллова, украинские власти хотят замаскировать подрыв снаряда под срабатывание ядерного боеприпаса РФ, где зарядом выступает высокообогащенный уран. В дальнейшем радиоактивные изотопы в атмосфере зафиксируют датчики МСМ, которые установлены на территории ЕС. В результате Россию обвинят в применении тактического ядерного оружия.

В Минобороны РФ считают, что этими действиями украинская сторона рассчитывает запугать свое население, увеличить поток беженцев по Евросоюзу, выставить Россию в качестве ядерного террориста и отвернуть от РФ все мировые державы, включая Китай и Индию.

Утверждается, что у Украины есть научный, технический и производственный потенциал для совершения задуманного. Радиоактивные вещества при подрыве Украиной «грязной бомбы» могут накрыть Польшу, а также разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров. Также Минобороны РФ напомнил и о Запорожской АЭС. Согласно прогнозам, при ее обстреле Киевом выброс радиоактивных веществ из-затронет практически всю Европу.

Украина пригласила МАГАТЭ с проверкой

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, министром обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Он поделился со своими коллегами обеспокоенностью из-за возможных провокаций со стороны Киева.

Западные политики отнеслись к заявлению Шойгу скептически. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы. Он уточнил, что обсудил «ложное заявление России» с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Власти стран Запада же сообщают, что история с «грязной бомбой» может являться предлогом для эскалации.

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес также выразил уверенность в том, что Киев не хочет обострения ситуации на Украине, и отметил, что Лондон готов оказать помощь в урегулировании конфликта.

США всерьез восприняли информацию о возможной подготовке использования «грязной бомбы», но пока не нашли этому доказательств. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обратили внимание на предупреждение российского министра. Директор агентства решил отправить на Украину экспертов для выяснения обстоятельств на месте. Эту идею поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, информация о подготовке Киевом «грязной бомбы» была перепроверена, и это не пустое обвинение. В Минобороны России также заявили, что располагают сведениями о контактах офиса Зеленского с представителями Британии по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на объекты на Украине, которые РФ описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился», — заявил политик. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что его страна открыта для любой проверки и комиссии, чтобы опровергнуть выдвигаемые ей обвинения.

В числе мест подготовки «грязной бомбы» называют Восточный ГОК и киевский Институт ядерных исследований. Украинская сторона категорически отвергает обвинения Москвы и настаивает на осмотре попавших под подозрение объектов зарубежными инспекторами. Однако Сергей Лавров заявил, что у РФ нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ на Украину.

Тем временем, специалисты Минобороны РФ уже организовали работы по противодействию возможным провокациям со стороны Киева. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.