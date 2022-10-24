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22:42, 24 октября 2022Мир

США высказались о доказательствах подготовки к применению «грязной бомбы»

США не увидели свидетельств подготовки Украины к применению «грязной бомбы»
СюжетМиноброны РФ обвинило Киев в подготовке «грязной бомбы»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США всерьез воспринимают информацию о возможной подготовке использования «грязной бомбы» на Украине, но пока не нашли доказательств этому. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«На данном этапе мы не видим свидетельств подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни "грязной бомбы"», — отметил представитель Белого дома.

При этом представители киевской стороны настаивают на обратном, обвиняя Россию в приготовлении к применению такой бомбы.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о том, какой реакции ожидает Москва от генсека организации Антониу Гутерриша на сообщения о «грязной бомбе».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет вопрос о создании и подготовке Украины к использованию грязных радиоактивных бомб в российско-украинском конфликте на одном из заседаний ООН. Предполагается, что оно будет проведено 25 или 26 октября.

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Екатерина Подвигина
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