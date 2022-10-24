Генсек НАТО отверг заявления России о подготовке Украины «грязной бомбы»

Генсек Столтенберг: НАТО отвергает заявления России о подготовке Украиной «грязной бомбы»

Союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что обсудил «ложное заявление России» с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. «Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины», — говорится в сообщении.

Ранее с призывом избегать эскалации выступил представитель генсека Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

В понедельник, 24 октября, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет на одном из заседаний ООН вопрос о создании и подготовке Украины к использованию грязных радиоактивных бомб в российско-украинском конфликте. Соответствующее заседание ориентировочно будет проведено 25 или 26 октября.