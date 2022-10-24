Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 24 октября 2022Мир

Генсек НАТО отверг заявления России о подготовке Украины «грязной бомбы»

Генсек Столтенберг: НАТО отвергает заявления России о подготовке Украиной «грязной бомбы»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что обсудил «ложное заявление России» с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. «Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины», — говорится в сообщении.

Ранее с призывом избегать эскалации выступил представитель генсека Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

В понедельник, 24 октября, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет на одном из заседаний ООН вопрос о создании и подготовке Украины к использованию грязных радиоактивных бомб в российско-украинском конфликте. Соответствующее заседание ориентировочно будет проведено 25 или 26 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
Захарова назвала Зеленского «бен Ладеном номер два»
ПСЖ предложит Месси новый контракт
Захарова обвинила США в двуличии
Рогозин показал фото на передовой в Запорожской области
Генсек НАТО отверг заявления России о подготовке Украины «грязной бомбы»
США высказались о доказательствах подготовки к применению «грязной бомбы»
Боня назвала причину для проверки телефона возлюбленного
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия—Азербайджан—Армения
Европейские промышленники выступили против санкций на российский алюминий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.