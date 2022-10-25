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16:34, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Названа возможная причина глобального сбоя в работе WhatsApp

Аналитик Кусков: сбой в WhatsApp мог произойти из-за того, что трафик «пошел другим путем»

Фото: Asterfolio / Unsplash

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал возможную причину глобального сбоя в работе мессенджера WhatsApp. Слова аналитика передает издание «Известия».

Кусков обратил внимание на то, что проблемы в работе WhatsApp начались примерно в 9:15 мск. По его мнению, сбой мог быть связан с тем, что программное обеспечение, необходимое для работы мессенджера, вышло из строя.

Аналитик также предположил, что неполадки в работе WhatsApp могли произойти из-за того, что трафик «пошел другим путем».

О том, что в работе WhatsApp произошел глобальный сбой, стало известно ранее 25 октября. Большинство пользователей пожаловались на то, что не могут отправлять сообщения в мессенджере. Другие юзеры столкнулись с неполадками в работе приложения и веб-версии WhatsApp.

Перед этим российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от WhatsApp. По его словам, через этот мессенджер хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.

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Олег Давыдов
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