В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое в работе приложения

В работе популярного мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

Большинство пользователей (78 процентов) сообщили, что не могут отправить сообщения в мессенджере. Другие юзеры (19 процентов) отметили неполадки с работой приложения в целом, остальные (3 процента) столкнулись с проблемами при попытке зайти на веб-сайт сервиса WhatsApp.

По состоянию на 10:39 мск, было зафиксировано 3432 жалобы из разных стран. При этом число обращений продолжает расти.

Ранее о сбое сообщали пользователи социальной сети «ВКонтакте». Больше всего на сбои жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов России. Пользователи отмечали неполадки в работе как мобильного приложения, так и сайта соцсети.