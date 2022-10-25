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14:01, 25 октября 2022Наука и техника

Выход обновлений для Windows ускорят

Microsoft запустила сервис ускоренного выхода патчей для бизнес-пользователей Windows

Фото: Clint Patterson / Unsplash

Компания Microsoft ускорит выпуск обновлений и патчей безопасности для коммерческих клиентов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Запущенный сервис предложит пользователям бизнес-лицензий Microsoft оперативно получать обновления и патчи безопасности. По словам представителей корпорации, данная функция позволит корпоративным пользователям, которые являются главной целью хакеров, защитить свои устройства и личную информацию.

Настроить функцию ускоренного выпуска патчей для критических проблем и уязвимостей нулевого дня смогут пользователи корпоративных лицензий Windows 10, 11 и Microsoft 365. Потребители получат возможность не только получать патчи сразу после их выхода, но и отслеживать информацию о запланированных исправлениях через специальный интерфейс Intune. «Вы можете отслеживать состояние обновлений и просматривать любые ошибки с помощью интуитивно понятных отчетов», — отметили инженеры Microsoft.

В заключение представители IT-гиганта отметили, что новая опция может пригодиться представителям бизнеса, которые имеют определенное количество компьютеров, нуждающихся в регулярном обновлении.

В начале октября специалисты фирмы Lansweeper заявили, что значительная доля современных компьютеров оказалась отрезана от обновления до Windows 11. По данным экспертов, около 43 процентов ПК в мире нельзя обновить до новой версии Windows из-за различных проблем.

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Андрей Ставицкий
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