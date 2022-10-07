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Миллионы компьютеров оказались отрезаны от Windows 11

Аналитики Lansweeper заметили, что 43 процента ПК в мире нельзя обновить до Windows 11

Фото: Simon Hattinga Verschure / Unsplash

Значительная доля современных компьютеров оказалась отрезана от обновления до Windows 11. Об этом сообщает издание OnMSFT.

Журналисты сослались на отчет фирмы Lansweeper, которая оценивает уровень принятия новой ОС от Microsoft на компьютерах во всем мире. По оценкам экспертов, около 43 процентов ПК в мире нельзя обновить до новой версии Windows из-за различных проблем. Специалисты проанализировали порядка 60 миллионов компьютеров пользователей, из которых около 30 миллионам ПК недоступна актуальная операционная система.

Авторы отчета заметили, что из 60 миллионов проверенных компьютеров 93 процента машин соответствуют минимальным требованиям Windows 11 к оперативной памяти. Около 58 процентов ПК имеют подходящий процессор, 65 процентов девайсов — криптографический модуль TPM.

В заявлении Lansweeper говорится, что лишь 2,61 процента компьютеров пользователей работают под управлением Windows 11. В начале 2022 года и середине лета этот показатель составлял 0,52 и 1,44 процента соответственно. По словам специалистов, пользователи ПК отказываются от обновления не только из-за несоответствия системным требованиям — многие предпочитают остаться со старым компьютером и ОС из-за финансовых проблем.

В начале октября Microsoft заявила, что обновление 22H2 для Windows 11 доступно всем желающим. Для установки апдейта нужно иметь ПК с более ранней версией Windows 11 или как минимум с Windows 10 2004.

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Андрей Ставицкий
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