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Windows 11 стала доступна для всех

BleepingComputer: Microsoft сделала последнее обновление Windows 11 доступным для всех

Фото: Windows / Unsplash

Microsoft сделала обновление 22H2 для Windows 11 доступным всем желающим. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

«Мы вступаем в новую фазу развертывания Windows 11 версии 22H2 и делаем ее доступной для всех», — заявили в компании. По словам специалистов, последний апдейт могут установить все желающие пользователи ПК, чьи компьютеры соответствуют системным требованиям. Уточняется, что для установки обновления нужно иметь ПК с более ранней версией Windows 11 или как минимум с Windows 10 2004.

В корпорации уточнили, что вышедший в конце сентября апдейт можно найти в настройках «Центра обновления Windows». Также пользователи могут скачать образ 22H2 и записать его на диск или другой носитель для «чистой» установки.

При этом в Microsoft оставили за собой право отказать в обновлении в случае, если перед началом процесса установки будет обнаружена проблема совместимости с оборудованием — «до устранения ошибки».

Ранее стало известно, что Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 жителям России. Однако пользователи могут обойти запрет, если воспользуются VPN-сервисом или скачают обновление из альтернативных источников.

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Андрей Ставицкий
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