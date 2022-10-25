Немецкий партнер «Газпрома» решил отделить международный бизнес от российского

Wintershall Dea задумалась над деконсолидацией активов в России от международного бизнеса

Немецкий партнер «Газпрома» Wintershall Dea задумался над деконсолидацией активов в России от международного бизнеса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой главу компании Марио Мерена.

«Мы делаем анализ того, возможно ли юридически отделить международный бизнес Wintershall Dea от нашего российского бизнеса. И это очень комплексный анализ, затрагивающий юридическую сторону, а также ряд налоговых вопросов. Мы сообщим, как только получим заключение по этому вопросу», — заявил Мерен во время телефонной конференции с инвесторами и аналитиками.

Он напомнил, что для продажи российского бизнеса Wintershall Dea потребуется разрешение президента России Владимира Путина, но подчеркнул, что сейчас компания рассматривает этот шаг. Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания.

В России холдинг владеет несколькими совместными предприятиями с «Газпромом». Компании сотрудничают в разработке месторождений через фирмы «Ачимгаз» (у Wintershall Dea 50 процентов акций), «Ачим Девелопмент» (25,01 процента) и «Севернефтегазпром» (35 процентов). В рамках этих проектов добывается природный газ для энергоснабжения Европы.

После ввода российских войск на Украину немецкая компания заявила, что не будет запускать новые проекты по добыче газа и нефти в России, а также спишет финансирование «Северного потока-2» на общую сумму около миллиарда евро. Кроме того, Wintershall Dea владеет 15,5 процента в операторе «Северного потока» Nord Stream AG — из-за недавних взрывов на газопроводе компания оценила снижение стоимости своей доли в 175 миллионов евро.

Ранее стало известно, что японская компания Saibu Gas решила продолжить сотрудничество с нефтегазовым проектом «Сахалин-2», чье имущество национализировала Россия. Она подписала контракт с новым оператором проекта на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Ранее контракты уже перезаключили Kyushu Electric Power, Tokyo Gas, Tohoku Electric Power, Hiroshima Gas, JERA — совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.