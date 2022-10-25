Очередная японская компания решила продолжить сотрудничество с «Сахалином-2»

Японская Saibu Gas заключила контракт на поставку СПГ с новым оператором «Сахалина-2»

Продолжить сотрудничество с нефтегазовым проектом «Сахалин-2», чье имущество национализировала Россия, решила еще одна японская компания — контракт с новым оператором проекта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) подписала Saibu Gas. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее контракты уже перезаключили Kyushu Electric Power, Tokyo Gas, Tohoku Electric Power, Hiroshima Gas, JERA — совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power. Также имеющие доли в прежнем операторе проекта японские компании Mitsui и Mitsubishi решили продолжить сотрудничество с новым оператором и получили соответствующие разрешения правительства России.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому имущество проекта было передано государству, а оператора было предписано сменить на новое, российское юрлицо. Новый оператор ООО «Сахалинская Энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга».

Проект «Сахалин-2» реализовывался на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома», Mitsui и Mitsubishi, долей в прежнем операторе владела британско-голландская Shell. В августе компания заявила, что продолжает работать над выходом из проекта. Shell не планирует заново подписывать долгосрочный контакт с новым российским оператором «Сахалина-2», но дождется расторжения контракта и потребует компенсации убытков от выхода из проекта.