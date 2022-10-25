«Яндекс» представил свой телевизор

«Яндекс» анонсировал первый телевизор с «Алисой»

Компания «Яндекс» анонсировала выпуск первого телевизора с голосовым помощником «Алиса». Об этом сообщается на сайте корпорации.

В линейку телевизоров вошли два устройства с диагоналями на 43 и 50 дюймов. Телевизоры получили экран Direct LED с разрешением 4К, частотой 60 герц, временем отклика 9,5 миллисекунд, углом обзором 178 градусов, поддержку Dolby Audio. Устройство работает на фирменной операционной системе с интегрированным помощником «Алиса».

Представленным телевизором можно управлять с помощью пульта, через колонку «Яндекс.Станция», фирменное приложение или «Алису». Через голосовой ассистент можно найти и включить определенный фильм или сериал, поставить видео на паузу, отрегулировать громкость. Также пользователи смогут объединить телевизор с другими умными устройствами.

По словам представителей «Яндекса», первая партия телевизоров была собрана в Китае, далее они будут производиться в России. Первый телевизор «Яндекса» поступит в продажу в начале ноября, стоимость устройства не раскрывается. Уточняется, что аппараты будут доступны в среднем ценовом сегменте.

В декабре 2021 года «Яндекс» представил обновление оригинальной умной колонки «Станция». Девайс сохранил прямоугольную форму, получил сенсорную панель для управления, поддержку технологии room correction и протокола умного дома Zigbee.