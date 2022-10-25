Армения объявила российского депутата персоной нон грата

Замглавы комитета Госдумы Затулин заявил, что Армения объявила его персоной нон грата

Парламент Армении сообщил заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, что его приезд в страну будут считать нежелательным. Об этом российский депутат сообщил в своем Telegram-канале.

В Ереване объяснили, что приняли такое решение после высказываний Затулина по поводу Армении.

Затулин получил электронное письмо, в котором армянские законодатели сообщили ему, что его «публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами».

«В связи с этим, в дальнейшем, Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным», — резюмируется в письме.

В сентябре, во время обострения на границе Армении и Азербайджана, Затулин призывал к осторожным действиям и проверке заявлений не только Баку, но и Еревана. При этом он считал необходимым повысить боевую готовность российской военной базы в Гюмри.