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13:58, 25 октября 2022Бывший СССР

Армения объявила российского депутата персоной нон грата

Замглавы комитета Госдумы Затулин заявил, что Армения объявила его персоной нон грата

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Парламент Армении сообщил заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, что его приезд в страну будут считать нежелательным. Об этом российский депутат сообщил в своем Telegram-канале.

В Ереване объяснили, что приняли такое решение после высказываний Затулина по поводу Армении.

Затулин получил электронное письмо, в котором армянские законодатели сообщили ему, что его «публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами».

«В связи с этим, в дальнейшем, Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным», — резюмируется в письме.

В сентябре, во время обострения на границе Армении и Азербайджана, Затулин призывал к осторожным действиям и проверке заявлений не только Баку, но и Еревана. При этом он считал необходимым повысить боевую готовность российской военной базы в Гюмри.

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