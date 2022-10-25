Армения объявила российского депутата персоной нон грата
Парламент Армении сообщил заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, что его приезд в страну будут считать нежелательным. Об этом российский депутат сообщил в своем Telegram-канале.
В Ереване объяснили, что приняли такое решение после высказываний Затулина по поводу Армении.
Затулин получил электронное письмо, в котором армянские законодатели сообщили ему, что его «публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами».
«В связи с этим, в дальнейшем, Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным», — резюмируется в письме.
В сентябре, во время обострения на границе Армении и Азербайджана, Затулин призывал к осторожным действиям и проверке заявлений не только Баку, но и Еревана. При этом он считал необходимым повысить боевую готовность российской военной базы в Гюмри.