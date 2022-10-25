Киев попросил украинцев перезимовать за границей

Вице-премьер Верещук призвала уехавших украинцев по возможности перезимовать за границей

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к покинувшим страну гражданам и попросила перезимовать за границей. Ее слова приводит «24 канал».

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат», — сказала она.

Как утверждает Верещук, следует остаться за пределами Украины, если есть такая возможность. Она подчеркнула, что зиму нужно пережить, а «дальше будем думать обо всем остальном».

Ранее украинцев предупредили о «худшей в истории» зиме. Глава энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что ожидаются постоянные перебои с электричеством, а также проблемы с отоплением. По его словам, в республике разрушены около 40 процентов объектов электроэнергетики.

24 октября украинский президент Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего вновь призвал население рационально использовать электроприборы. Кроме того, были рассмотрены альтернативные способы обеспечения потребителей электроэнергией во время проведения восстановительных работ.