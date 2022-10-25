Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 25 октября 2022Бывший СССР

Киев попросил украинцев перезимовать за границей

Вице-премьер Верещук призвала уехавших украинцев по возможности перезимовать за границей

Фото: Borja Suarez / Reuters

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к покинувшим страну гражданам и попросила перезимовать за границей. Ее слова приводит «24 канал».

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат», — сказала она.

Как утверждает Верещук, следует остаться за пределами Украины, если есть такая возможность. Она подчеркнула, что зиму нужно пережить, а «дальше будем думать обо всем остальном».

Ранее украинцев предупредили о «худшей в истории» зиме. Глава энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что ожидаются постоянные перебои с электричеством, а также проблемы с отоплением. По его словам, в республике разрушены около 40 процентов объектов электроэнергетики.

24 октября украинский президент Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего вновь призвал население рационально использовать электроприборы. Кроме того, были рассмотрены альтернативные способы обеспечения потребителей электроэнергией во время проведения восстановительных работ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Сунак заявил о необходимости прекратить украинский конфликт
В РФС ответили на требования Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА
Жители российского региона показали солнечное затмение на видео
Госкомпаниям велели удвоить один тип расходов
Звезда сериала «СашаТаня» рассказала о смене двух домов за месяц
Бывшего участника «Дома-2» задержали в Петербурге после массовой драки
В Москве резко вырос спрос на покупку квартир с отделкой
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в России американки Грайнер
Обнаруженные российскими охотниками «волосы йети» заинтересовали ученых
Россиянка с ребенком избили инвалида до сотрясения мозга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.