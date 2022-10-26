Суд оставил под арестом пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Суд оставил в СИЗО до 8 декабря пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Верховный суд Крыма оставил под арестом пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом в среду, 26 октября, сообщает РИА Новости.

Среди подозреваемых — Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян. Ранее они были заключены под стражу до 8 декабря.

12 октября ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Уточняется, что организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

