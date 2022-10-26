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23:56, 26 октября 2022Спорт

«Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» победила «Барселону» со счетом 3:0 в матче Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Барселоной» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На десятой минуте счет открыл полузащитник Садьо Мане. На 31-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг. На пятой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил защитник Бенжамен Павар.

Таким образом, после пяти матчей «Бавария» лидирует в турнирной таблице группы С, набрав 15 очков. Команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» располагается на третьем месте с четырьмя очками. Клуб лишился возможности выйти в плей-офф главного европейского турнира.

В следующем туре «Бавария» примет миланский «Интер», а «Барселона» на выезде сыграет с чешской «Викторией». Обе встречи пройдут 1 ноября.

Анастасия Борисова
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