На Украине сообщили о взрыве в пригороде Днепра

«Страна.ua»: в пригороде Днепра произошел взрыв

В пригороде украинского Днепра произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

По данным журналистов издания, о взрыве в пригороде населенного пункта сообщил неуточненный источник.

Ранее стало известно о взрывах в Сумской области Украины. Уточняется, что информация о них появилась в местных Telegram-каналах. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.