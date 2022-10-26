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19:57, 26 октября 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в пригороде Днепра

«Страна.ua»: в пригороде Днепра произошел взрыв

Фото: Reuters

В пригороде украинского Днепра произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

По данным журналистов издания, о взрыве в пригороде населенного пункта сообщил неуточненный источник.

Ранее стало известно о взрывах в Сумской области Украины. Уточняется, что информация о них появилась в местных Telegram-каналах. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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