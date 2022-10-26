«Страна.ua»: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Воздушная тревога уже во всех областях Украины», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взлетели российские истребители-перехватчики МиГ-31К, носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Утром 26 октября предупредительные сигналы звучали на западе страны — в Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. В этот же день воздушная тревога была объявлена на юге — в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, она действовала в Полтавской и Днепропетровской областях, где власти предупредили жителей о ракетной опасности.

24 октября воздушную тревогу объявили практически во всех украинских областях. Сообщалось об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря.