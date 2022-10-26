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08:42, 26 октября 2022Бывший СССР

На юге Украины объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: в южных Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В южных областях Украины — Одесской и Николаевской — вслед за восточными объявили воздушную тревогу, кроме того, сигнал звучит в Сумской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Телеграм-каналы пишут о появлении стратегической авиации РФ в Ростовской области», — добавляют в публикации.

Ранее воздушную тревогу объявили и в Полтавской и Днепропетровской областях. Информацию подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По информации «Страна.ua», тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

25 октября в Днепре также прогремели взрывы, прозвучала воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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