На юге Украины объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: в южных Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

В южных областях Украины — Одесской и Николаевской — вслед за восточными объявили воздушную тревогу, кроме того, сигнал звучит в Сумской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Телеграм-каналы пишут о появлении стратегической авиации РФ в Ростовской области», — добавляют в публикации.

Ранее воздушную тревогу объявили и в Полтавской и Днепропетровской областях. Информацию подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По информации «Страна.ua», тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

25 октября в Днепре также прогремели взрывы, прозвучала воздушная тревога.