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08:33, 26 октября 2022Бывший СССР

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: в нескольких областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Globallookpress.com

В нескольких областях на востоке Украины «пошла в рост» воздушная тревога, об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ее объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. Информацию подтвердил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram. «Ракетная опасность!» — предупредил он.

25 октября в Днепропетровске прогремели взрывы. До этого «Укрэнерго» сообщила, что стоит ожидать плановых отключений света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

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Алевтина Запольская
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