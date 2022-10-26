«Страна.ua»: в нескольких областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях на востоке Украины «пошла в рост» воздушная тревога, об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ее объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. Информацию подтвердил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram. «Ракетная опасность!» — предупредил он.

25 октября в Днепропетровске прогремели взрывы. До этого «Укрэнерго» сообщила, что стоит ожидать плановых отключений света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.