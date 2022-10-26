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10:23, 26 октября 2022Бывший СССР

В трех регионах на западе Украины объявили воздушную тревогу

В Тернопольской, Волынской и Ровненской областях объявили воздушную тревогу

Фото: Ivan Zakharenko / Unsplash

В трех регионах на западе Украины — Тернопольской, Волынской и Ровненской областях — объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-центры Волынской и Ровненской областных администраций.

Кроме того, о начале тревоги стало известно главе Тернопольской областной администрации Владимиру Трушу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

26 октября в южных областях Украины — Одесской и Николаевской — вслед за восточными регионами объявили воздушную тревогу. Помимо этого, сигналы о тревоге слышны и в Киеве. Помимо этого, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в той части Запорожской области, которая сейчас находится под контролем Киева.

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Варвара Кошечкина
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