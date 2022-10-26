Названа возможная причина отказа Макрона от пресс-конференции с Шольцем

Специалист по этикету Басманова допустила разногласия между Шольцем и Макроном

Отказ президента Франции Эммануэля Макрона от совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после двусторонних переговоров говорит о возможных разногласиях между политиками. Такую причину несогласованности в беседе с «Лентой.ру» назвала специалист по этикету Эля Басманова.

Редкий случай

После переговоров политиков Берлин анонсировал совместную пресс-конференцию, однако в Париже заявили, что встреча с журналистами не запланирована. Это не похоже на прокол организаторов мероприятия, считает Басманова.

«Это рассматривается именно как демонстрация позиции Франции по отношению к Германии, поскольку у них [есть] разногласия и непонимания, касающиеся Украины. Когда нет договоренности об ответах журналистам, это значит публично провоцировать открытый конфликт, что с точки зрения дипломатии совершенно невозможно», — считает она.

Такой факт и такой шаг много говорят. Во-первых, о состоянии самих отношений между Шольцем и Макроном, а также о разногласиях в политике в отношении Украины Эля Басманова специалист по этикету

Причины противоречий

У Эммануэля Макрона и Олафа Шольца действительно разные подходы к помощи Украине, объяснил «Ленте.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Многие говорили, что у них есть определенные расхождения, связанные с политикой в отношении Украины. Некоторые эксперты отмечают, что, по мнению Макрона, Шольц недостаточно поддерживает Украину и военными средствами, и деньгами. Макрон считает, что Германия и Шольц могли бы занимать более очевидную позицию поддержки. Но у Шольца сдержанная позиция — он не отказывает в поддержке, но, видимо, есть какие-то сложности, нет каких-то военных единиц, деньги дают совсем непросто. Возможно, Макрон ждет большего от Шольца, а Шольц сколько может, столько и выделяет Украине», — сказал политолог.

Кроме того, у политиков могут отличаться позиции и по другим вопросам, например с централизованной закупкой газа и введением потолка цен на российскую нефть, добавил Топорнин.

О том, что Франция и Германия не могут согласовать вопрос пресс-конференции, сообщило Politico. По данным издания, отказ Макрона станет оскорблением для Шольца.