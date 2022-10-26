В СПЧ назвали госизменой хищение необходимых на оборону денег

Член СПЧ Кабанов назвал государственной изменой хищение необходимых на оборону денег

Хищение необходимых на оборону денег можно приравнять к государственной измене. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

«По сути и по логике происходящего в особый период, в период военного положения (даже частичного), подобные противоправные действия можно расценивать только как государственную измену», — написал Кабанов.

Он подчеркнул, что на заседании Координационного совета при Правительстве по обеспечению нужд российских военнослужащих не обсуждался вопрос об ужесточении ответственности за хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа или его срыва.

Член СПЧ указал на ущерб для обороноспособности и персональной безопасности государства от подобных преступлений, подчеркнув, что он «уже продемострирован в полном объеме и особенно ярко при частичной мобилизации». Кабанов назвал логичным ужесточение уголовной ответственности за хищение необходимых на оборону денег.

В ближайшее время в Совете обсудят этот вопрос и проработают необходимые рекомендации, сообщил член СПЧ.

25 октября в режиме видоконференции состоялось заседание Координационного совета по обеспечению войск. На нем президент России Владимир Путин назвал темпы решения проблем спецоперации недостаточными и призвал власти работать с ними быстрее. Глава государства также заявил, что снаряжение участников СВО должно быть современным и эффективным.