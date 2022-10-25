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17:53, 25 октября 2022Россия

Путин высказался о снаряжении участников спецоперации

Президент Путин заявил, что снаряжение участников спецоперации должно быть современным

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Снаряжение участников специальной военной операции должно быть современным и эффективным. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей войск во вторник, 25 октября. Его слова приводит «Интерфакс».

«Спецсредства, другое специальное оборудование, должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — заявил глава государства.

Он также потребовал, чтобы региональные власти активнее работали и более реалистично оценивали ситуацию.

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Евгения Куликова
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