Россиянина осудили на 14 лет за попытку убить таксиста и кражу денег у матери

Жителя Якутска осудили на 14 лет за попытку зарезать таксиста и кражу телевизора у матери

В Якутске 28-летнего местного жителя осудили на 14 лет за покушение на убийство, разбой и кражу денег и вещей. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, нетрезвый фигурант решил похитить имущество таксиста и, находясь на заднем сиденье машины, напал на него, обхватил руками его шею и несколько раз ударил его ножом в голову, пытаясь зарезать. Водителю удалось выжить.

Помимо этого, мужчина похитил деньги, телефон и телевизор у матери, а также компьютерную приставку у знакомого.

22 октября сообщалось, что на Урале владельца фирмы по аренде авто задержали за кражу запчастей из машин каршеринга.

