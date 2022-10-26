Элджей выставил на продажу свою машину из клипа Cadillac

Элджей выставил на продажу свою машину из клипа Cadillac за 10 миллионов рублей

Российский исполнитель Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) выставил на продажу свой спортивный автомобиль BMW i8, который появлялся в музыкальном клипе Cadillac. Об этом сообщает Super.

Стоимость машины с пробегом всего в 20 тысяч километров составила 10 миллионов рублей. Единственным владельцем автомобиля, выпущенного в 2018 году, является исполнитель. Отличительные черты транспортного средства — ремни безопасности Louis Vuitton.

По словам менеджера музыканта, он решил продать машину, так как часто находится за территорией России, а потому не нуждается в этом автомобиле в Москве.

В мае прошлого года рэпер, ехавший по Москве на BMW, был остановлен полицией. Артисту предложили пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался, признав, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

Позже сообщалось, что рэпер пытался дать полицейским взятку в размере 700 тысяч рублей, а через несколько месяцев музыканта лишили водительских прав на год и семь месяцев.