Пропал основной свидетель по делу сына экс-российской судьи Кондрата об убийстве

«Ъ»: из колонии пропал основной свидетель по делу сына экс-замгенпрокурора Кондрата

Пропал основной свидетель по уголовному делу против Николая Кондрата, сына бывших заместителя генпрокурора и судьи, — Никита Мацнев, отбывавший наказание сроком 8,5 года за убийство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мособлсуд, который в настоящее время рассматривает дело Кондрата-младшего об убийствах, собирался допросить Мацнева, который на следствии дал показания на него. Однако в ИК-5 Рязанской области, где сидел свидетель, сообщили суду, что он выбыл, а из ФСИН поступило уведомление, что Мацнев более не числится в уголовно-исполнительной системе. Ни в колонии, ни в тюремном ведомстве не стали докладывать суду местонахождение осужденного.

Отец Кондрата уверен, что свидетель в составе ЧВК уехал на спецоперацию, проводимую Россией на Украине, указав на соответствующий пост Мацнева в соцсети.

В 2021 году он был осужден за убийство Кирилла Игитханяна, работавшего личным водителем Кондрата-младшего. От него Мацнев и получил заказ на устранение. Об этом он рассказал следователям после заключения сделки. По его словам, он также следил за судьей Еленой Махалкиной и еще двумя бизнесменами, которых Кондрат-младший тоже намеревался убить.

Его мать Елену Кондрат арестовали в апреле по обвинению в коррупции. По версии следствия, она просила коллегу Елену Махалкину за вознаграждение привлечь к ответственности определенных лиц и освободить от преследования других.