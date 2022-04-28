Судью московского арбитража Елену Кондрат доставили в женский изолятор

Арестованную по делу о коррупции судью московского арбитража Кондрат доставили в СИЗО-6

Судью московского арбитража Елену Кондрат, обвиняемую в коррупции, взяли под стражу и доставили в женский следственный изолятор №6. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кондрат забрали из больницы, где она лечила гипертонию и бронхиальную астму.

Ранее 28 апреля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.

22 апреля ВС признал законным решение о взятии ее под стражу, отклонив жалобу защиты. Сама она на заседание суда не явилась, оставшись в подмосковном доме отдыха «Шиблово Горки». Защитник пояснил, что Кондрат на больничном.

По версии следствия, женщина просила коллегу Елену Махалкину за вознаграждение привлечь к ответственности определенных лиц и освободить от преследования других. Махалкина сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было сказано, кого нужно привлечь к субсидиарной ответственности, а кого нет. При этом адвокат обвиняемой во время заседания заявил, что средства передавались на покупку квартиры.

В настоящее время сына Кондрат судят по делу об организации четырех убийств в Москве.