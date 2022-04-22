Верховный суд России подтвердил арест арбитражной судьи Кондрат по взятке

Верховный суд России счел законным арест арбитражной судьи Кондрат по делу о коррупции

Верховный суд (ВС) России признал законным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Решение было принято после рассмотрения жалобы защиты подсудимой на ее арест.

Кондрат могут взять под стражу только после одобрения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Сейчас она находится в подмосковном доме отдыха «Шиблово Горки».

По словам ее адвоката, судья на больничном, у нее диагностированы гипертония и бронхиальная астма. Кондрат не явилась в Верховный суд России на рассмотрение жалобы по решению о ее аресте.

18 апреля Верховный суд отправил ее в СИЗО до 22 мая. По версии следствия, Кондрат просила коллегу Елену Махалкину за вознаграждение привлечь к ответственности определенных лиц и освободить от преследования других. Махалкина сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было сказано, кого нужно привлечь к субсидиарной ответственности, а кого нет. При этом адвокат обвиняемой во время заседания заявил, что средства передавались на покупку квартиры.

Фигурантке, которая работала в суде с 2008 года, грозит наказание до 12 лет лишения свободы. В настоящее время сына Кондрат судят по делу об организации четырех убийств в Москве.